FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwoch auf allen Laufzeiten der Kurve. Dies zeige eine Risk-On-Einstellung, heißt es im Handel. Denn nach der US-Zinssenkung am Vortag hätte eher ein Aufwärtstrend bei den Renten einsetzen müssen. Ihr Rückfall selbst angesichts dieser Vorlagen zeige, dass sehr viel Risiko in den Märkten eingepreist worden sei.

Sollten die Renten weiter fallen, dürften umgekehrt die Aktienmärkte kräftig zulegen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 26 Ticks auf 177,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 178,36 Prozent und das Tagestief bei 177,78 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 90.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 62 Ticks auf 220,78 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 135,90 Prozent.

March 04, 2020 02:42 ET (07:42 GMT)

