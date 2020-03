Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Handheld Group (https://www.handheldgroup.com/de/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch), ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern, kündigte heute das neue NAUTIZ X41 an, ein robustes Android-Gerät für mobile Mitarbeiter in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung, Versorgung, Außendienst, öffentlicher Verkehr, Sicherheit und öffentliche Sicherheit. Mit seiner extremen Robustheit, dem 1D / 2D-Scanner und der physischen Tastatur ermöglicht der Nautiz X41 eine effiziente und zuverlässige Datenerfassung in härtesten Arbeitsumgebungen.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8698051-handheld-introduces-nautiz-x41/Das vielseitige Nautiz X41 (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x41/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch) ist ein kompakter, leichter und robuster Handheld, das für eine effiziente Datenerfassung und Kommunikation ausgelegt ist. Aufgrund seiner Schutzart IP65 ist es wasserfest und vollständig staubdicht."Während viele Android-Geräte auf dem Markt keine Tastatur haben, bietet das Nautiz X41 23 physische Tasten, einschließlich programmierbarer Funktionstasten und einer physischen Scan-Taste für eine schnelle und effiziente Datenerfassung.", sagt Johan Hed, Handheld Produktmanager. "Die Wahl zwischen einem schnellen 1D-Scanner oder einem 2D-Imager macht ihn zu einem wirklich zuverlässigen Werkzeug für alle scan-intensiven Anwendungen. "Das robuste Nautiz X41 verfügt standardmäßig über:- Einen leistungsstarken Okta-Core Prozessor mit 4 GB RAM und 64 GBSpeicher.- Android 9.0 und Google GMS Zertifizierung für den vollständigenZugriff auf alle Google Apps, einschließlich Play Store und GoogleMaps.- Integrierten High-Speed 1D Laserscanner oder 2D Imager mit HighDensity (HD) Optik- Tastatur mit 23 Tasten inklusive programmierbare Funktionstastenund Scan-Taste- Eingebauter GPS-Empfänger für Navigation mit GPS, GLONASS, Galileooder BeiDou.- 4G/LTE Kommunikation für Daten und Sprache- NFC, BT 5.0 LE und Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac- 8 Megapixel Kamera mit Autofokus und Blitz- Sonnenlichttaugliches 4-Zoll Display mit Touchscreen, gehärtetesGorilla Glas- Schutzart IP65, MIL-STD-810G geprüft und mit Temperaturbereich von-20°C bis +60°C "Dieses Gerät kombiniert ultimative Mobilität, Robustheit und echte Feldfunktionalität und ist genau das, wonach viele unserer Kunden gefragt haben.", sagt Thomas Löfblad, CEO der Handheld Gruppe. "Der Nautiz X41 ist vollgepackt mit Features und äußerst robust."Software und ZubehörDas Nautiz X41 wird mit der kostenlosen MDM-Software für mobile Android-Geräte von Handheld geliefert. Die MaxGo-Software-Suite (https://www.handheldgroup.com/de/maxgo/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch) bietet sowohl eine schnelle Anwendung universeller Einstellungen auf mehrere Geräte als auch einen benutzerdefinierten Anwendungszugriff. Darüber hinaus bietet der Nautiz X41 eine breite Palette an Handheld-Zubehör, das speziell zur Steigerung von Bedienkomfort und Effizienz entwickelt wurde.VerfügbarkeitDer Nautiz X41 kann ab sofort bestellt werden und wird im April ausgeliefert.Hilfreiche LinksNAUTIZ X41 Produktspezifikationen (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x41/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch)Pressebilder (https://www.handheldgroup.com/news/pressroom/nautiz-x41/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch)Produktvideo (https://youtu.be/gbaxLTdWLIM)Robuste Produkte Zubehör (https://www.handheldgroup.com/handheld-rugged-mobile-computers/accessories/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch)Warum robust? (https://www.handheldgroup.com/de/warum-robuste-computer/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch)Handheld Group (https://www.handheldgroup.com/de/uber-handheld/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch) Über HandheldDie Handheld Group ist ein Hersteller robuster Mobilcomputer, Tablets und Handgeräte. Handheld und seine weltweiten Partner bieten komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Wartung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die schwedische Handheld Group hat lokale Büros in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. 