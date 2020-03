Tschüss, 5 Euro fixe Gebühren! Aktien handeln wird in Stuttgart jetzt viel günstiger: https://bit.ly/2x4q2MT Wasserstoff ist derzeit in aller Munde! Er gilt als grüne Alternative zu Diesel, Benzin und Co und unterstützt den Energiewandel. Über den Hype von Nel Asa, Ballard Power und anderen Wasserstoff-Aktien spricht Andreas Lipkow, Kapitalmarktexperte bei der comdirect bank. Er erklärt, warum wir von einer Blasenbildung wie in den 2000er Jahren weit entfernt sind und warum die Unternehmen nach wie vor kein Geld verdienen.