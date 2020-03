Die Analysten der Baader Bank bekräftigen ihre Kauf-Empfehlung und das Kursziel von 46 Euro für Andritz . Die mittelfristigen Aussichten bleiben günstig, so die Analysten, die von einer starken Margenverbesserung ab 2021 aufgrund der Trendwende bei Metals ausgehen. Nach dem Kursrückgang seit November erscheint die Bewertung der Aktie "sehr attraktiv", so die Baader-Experten. Die vorgeschlagene Dividende in Höhe von 0,7 Euro ist für die Analysten geringer als erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...