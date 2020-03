Eine überraschende Leitzinssenkung der USA hat am Dienstag auch in Europa die wichtigsten Aktienmärkte schwanken lassen. Auf die Nachricht hin baute der EuroStoxx 50 seinen Gewinn zunächst deutlich aus, ehe der Kurszuwachs bröckelte. Am Ende blieb ein Plus von 1,0% bestehen, in Paris und in Frankfurt konnten die Indices 1,1% Zugewinn in den Schluss retten, in London schloss der Markt 1,0% befestigt. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch den Ausbruch des neuartigen Coronavirus hatten die US-Währungshüter den Leitzins am Nachmittag um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Allerdings wurde diese Maßnahme eher zwiespältig gesehen, auf der einen Seite wurde in Frage gestellt, ob es sich bei diesem Schnellschuss nicht um einen übereilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...