Das Schweißtechnikunternehmen voestalpine Böhler Welding beteiligt sich mehrheitlich am italienischen Schweißmaschinen-Hersteller Selco s.r.l. "Die nun erfolgte Beteiligung ist ein nächster konsequenter Schritt für voestalpine Böhler Welding in der strategischen Entwicklung zum Full Welding Solutions Provider. Wir freuen uns sehr, dass wir damit unsere Kunden noch besser servicieren können und weiteres profitables Wachstum für den Bereich Schweißtechnik möglich wird", sagt Franz Kainersdorfer, Vorstandsmitglied der voestalpine AG und Leiter der Metal Engineering Division, zu dem der Geschäftsbereich Welding zählt. In den nächsten Monaten wird "selco" in die Marke Böhler Welding integriert werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...