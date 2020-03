MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die Jahresresultate hätten die Erwartungen ebenso erfüllt wie die Dividende, der Free Cashflow und der Ausblick auf 2020, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem starken Kursrückgang in den vergangenen Tagen dürfte es den Markt beruhigen, dass der Spezialchemiekonzern weiter Fortschritte macht auf dem Weg zu seiner Restrukturierung./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 08:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



