PEKING (dpa-AFX) - Mit der weltweiten Ausbreitung kehrt das neuartige Coronavirus auf dem Umweg über das Ausland wieder nach China zurück. So sind innerhalb einer Woche bei der Ankunft in China bereits 75 Reisende entdeckt worden, die mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert waren, wie die Grenzbehörden nach Angaben der chinesischen Ausgabe der Zeitung "Global Times" vom Mittwoch berichteten.



Allein acht Chinesen, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo in der schwer betroffenen Lombardei zurückkehrten, sind in der ostchinesischen Provinz Zhejiang positiv getestet worden, wie das Wirtschaftsmagazin "Caixin" berichtete. Die Chinesen seien heimgekehrt, weil ihr Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch des Virus in Norditalien nicht mehr lief.



Bei der Einreise in China seien durch die verschärften Kontrollen und Fiebermessungen bisher 6728 Menschen mit Krankheitssymptomen aufgefallen, hieß es. Der erste Fall einer Infektion bei einem Reisenden aus dem Ausland sei am vergangenen Donnerstag in der Provinz Ningxia festgestellt worden.



Das Virus war im Dezember erstmals in der zentralchinesischen Provinz Hubei entdeckt worden, die bis heute mit 67 000 Fällen und 2871 Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 am schwersten betroffen ist. Seither hatte es sich in alle chinesischen Provinzen ausgebreitet und ist weltweit inzwischen in mehr als 70 Ländern aufgetreten./lw/DP/jha