Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Unions-Innenpolitikexperte Armin Schuster (CDU) hat schnelle Maßnahmen für eine neue Flüchtlingsvereinbarung der Europäischen Union (EU) mit der Türkei gefordert und verlangt, Deutschland dürfe die verschärfte Situation an der griechisch-türkischen Grenze nicht allein lösen. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir das Türkeiabkommen 2.0 schon hätten", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Die EU-Kommission "hätte viel früher entscheidend schon wirken können", warf Schuster der EU-Behörde vor.

"Wir brauchen das Türkei-EU-Abkommen in einer zweiten Variante dringend, das hilft Deutschland am meisten", sagte er. Deutschland müsse "das klare Signal an alle Nachbarn senden und an die Kommission, es wird nicht laufen wie 2015", forderte Schuster. Nötig sei europäische Solidarität. "Die Deutschen werden es nicht wieder alleine lösen." Es sei falsch, wie Grünen-Chefin Annalena Baerbock mit der Aufnahme von Flüchtlingen vorzupreschen.

Schuster verteidigte zudem eine "harte Linie" an der griechischen Außengrenze. Diese sei "jetzt notwendig, weil wir Sicherheit und Ordnung an der Außengrenze brauchen". Nur daraus entstehe Humanität. Nötig seien aber Hilfen für Griechenland unmittelbar an der Grenze.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2020 03:03 ET (08:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.