MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Finanzchef Ralph Heuwing gefunden. Der 50-jährige Frank Markus Weber werde den Posten am 1. August übernehmen, teilte Knorr-Bremse am Mittwoch in München mit. Weber habe zuletzt für Daimler gearbeitet. Er verfüge über ausgeprägte Kenntnisse im Finanzbereich und im Geschäft mit Lastwagen.



Der bisherige Finanzvorstand Heuwing hatte im Herbst angekündigt, das Unternehmen Ende April zu verlassen. Knorr-Bremse-Chef Bernd Eulitz wird den Angaben zufolge bis zu Webers Antritt übergangsweise auch das Finanzressort führen./stw/stk

