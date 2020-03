Erst beenden gestern Mittag die G7-Staaten ihre Telefonkonferenz zur Enttäuschung vieler Anleger lediglich mit einer Absichtserklärung, keine zwei Stunden später senkt die US-Notenbank Fed in einer außerordentlich einberufenen Sitzung den Leitzins um 50 Basispunkte und die Überraschung an diesem "Super-Tuesday" ist perfekt. Auch wenn nach diesem Schritt und auch heute Morgen alles auf den ersten Blick nach einer Fortsetzung der Stabilisierungstendenzen am Aktienmarkt aussieht, der Schritt der Fed ...

