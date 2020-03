FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Kennziffern des Spezialchemiekonzerns seien solide ausgefallen, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Auch der Ausblick auf 2020 entspreche den Erwartungen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000EVNK013

