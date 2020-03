Gerade in den sozialen Medien kursieren aktuell viele Nachrichten rund um das Coronavirus. Doch unter den vielen hilfreichen und wichtigen Informationen finden sich auch viele Fake News. Dagegen will Facebook nun vorgehen. Facebook will keine Verbreitung von falschen Informationen und Verschwörungstheorien über das neuartige Coronavirus zulassen. Das Online-Netzwerk werde sie entfernen und dabei den Einschätzungen globaler Gesundheitsorganisationen folgen, kündigte Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch an. Zudem werde keine Werbung zugelassen, mit der die Krise ausgenutzt werden solle - zum Beispiel mit der ...

