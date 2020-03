Continental-Puts mit 98%-Chance bei Kursrückgang auf 85 Euro

Nachdem die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) im Januar 2018 bei 257,40 Euro ein Allzeithoch verzeichnet hatte, ging der Aktienkurs in eine massive Abwärtsbewegung über. Laut Analyse von www.godmode-trader.de setzte die Aktie im August 2019 auf dem 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung ab dem Jahr 2009 bei 104,37 Euro auf und erholte sich danach auf 133,10 Euro. Im Januar 2020 verzeichnete die Aktie bei 99,26 Euro allerdings wieder ein neues Tief. Nach einer kurzfristigen Erholung geriet die Aktie in der vergangenen Woche wieder unter Druck. Da ein Boden derzeit nicht in Sicht ist, erscheint ein Kursrückgang auf bis zu 85 Euro als möglich. Die charttechnische Situation würde sich erst ab einem Kursanstieg auf 115,60 Euro, dem Hoch vom 17.2.20, aufhellen.

Wer dem pessimistischen Szenario in Form eines weiteren Kursrückganges auf 85 Euro den Vorzug gibt, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der Morgan Stanley-Put-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 17.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000MF9NXE6, wurde beim Aktienkurs von 99,12 Euro mit 0,76 - 0,77 Euro gehandelt.

Gibt der Kurs der Continental-Aktie in spätestens einem Monat auf 85 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 1,37 Euro (+78 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 112,91 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Put auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 112,91 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000CH0ESV8, wurde beim Aktienkurs von 99,12 Euro mit 1,40 - 1,41 Euro taxiert.

Bei einem Kursrutsch der Continental-Aktie auf 85 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 2,79 Euro (+98 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 118,3276 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Put auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 118,3276 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000JM57VH2, wurde beim Aktienkurs von 99,12 Euro mit 1,94 - 1,95 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Continental-Aktie auf 85 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 3,33 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de