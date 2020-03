Die EU-Kommission stellt das Gesetz am Mittwoch offiziell vor, der Text ist jedoch bereits im Vorfeld durchgesickert. Auch wenn das Gesetz grundsätzlich begrüßt wird: Vielen Umweltorganisationen ist es nicht ambitioniert und konkret genug - und zwölf Mitgliedstaaten wollen mehr Tempo.In ihrem "European Green Deal" hat die EU den künftigen Klimaschutzkurs der Europäischen Union skizziert. Den konkreten Rahmen soll das EU-Klimagesetz darstellen, das die EU-Kommission am heutigen Mittwoch offiziell präsentieren will. "Mit diesem Rechtsakt wird das im europäischen Grünen Deal verankerte Ziel einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...