Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die COVID-19-Ausbreitung, die wirtschaftlichen Folgen und Gegenmaßnahmen sind weiterhin die dominierenden Themen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Gestern hätten die G7-Finanzminister und - Notenbankchefs getagt und sich einig gezeigt, bei Bedarf mit fiskalischen Stimuli dem Konjunkturabschwung entgegenzuwirken. Konkrete Beschlüsse seien jedoch nicht gefasst worden. Demgegenüber zeige sich die FED entschlossener und habe in einer Notfall-Sitzung des Offenmarktausschusses das Leitzinsband um 50 Basispunkte auf 1,00 bis 1,25% gesenkt. Die Entscheidung des FOMCs sei einstimmig gefallen. Darüber hinaus sei die Aktion mit dem Hinweis begleitet worden, dass weitere Lockerungsmaßnahmen möglich seien. Somit steige der Druck auf andere Notenbanken, ebenfalls geldpolitische Maßnahmen zu ergreifen. Entsprechend seien die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB gestiegen, in der nächsten Woche den Einlagenzins zu senken. ...

