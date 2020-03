Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Telefonkonferenz der Finanzminister und Notenbankchefs der G7 am 3. März 2020 noch eine eher defensive Kommunikation der Ergebnisse der Sitzung zur Folge hatte, was einige Marktteilnehmer zunächst auch als negative Überraschung gewertet hatten, kam dann der Paukenschlag mit der soeben verkündeten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank, so die Analysten der Nord LB. ...

