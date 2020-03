5.145 Elektro-Pkw wurden im Februar in Norwegen neu zugelassen. Der Marktanteil der Elektroautos an den Pkw-Neuzulassungen lag demnach bei 49,7 Prozent. Erneut war der Audi e-tron das beliebteste Modell über alle Antriebsarten hinweg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist dies ein Plus von 13,9 Prozent. Musste Norwegen in den letzten drei Monaten von 2019 noch Rückgänge verzeichnen, geht es im neuen ...

