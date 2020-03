Honda will noch in diesem Jahr den kommerziellen Energiemanagement-Service E:Progress in Europa einführen. Basis für den Stromtarif ist ein flexibler Energievertrag, der speziell auf Besitzer von Elektroautos zugeschnitten ist. Der Dienst selbst besteht aus einem Ladegerät, einer intelligenten Ladesteuerung und dem besagten Stromtarif. Dieser soll die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen fördern ...

