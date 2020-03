Lufthansa-Aktie: Vor dem großen Turnaround? Die Aktie der Kranich-Airline ist am 02. März 2020 auf ein neues 3-JahresTief gefallen und hat - im Zuge der Corona-Krise - in den vergangenen zwei Wochen ganze 22% an Wert verloren. Seit Jahresstart 2020 müssen Lufthansa-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von 27% ausweisen und in der 1-Jahres-Betrachtung beträgt das Minus sogar...

Den vollständigen Artikel lesen ...