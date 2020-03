LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Im Falle einer längeren Belastung der Wirtschaft durch das neuartige Coronavirus dürfte der europäische Telekomsektor zwar seine defensiven Qualitäten ausspielen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei den Bonnern allerdings dürfte die Verschuldung steigen nach der Fusion von T-Mobile US und Sprint./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 05:00 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005557508

