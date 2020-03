Bonn (www.anleihencheck.de) - Schock am Devisenmarkt: Die US-Notenbank senkte gestern Nachmittag völlig überraschend ihr Leitzinsband um 50 Basispunkte auf die Spanne von 1,00-1,25 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Obwohl ein Zinsschritt für die kommende, reguläre FOMC-Sitzung am 17./18. März bereits eingepreist gewesen sei, habe die Ad hoc-Entscheidung die Märkte überrascht. Einen solchen "Emergency Move" außerhalb des regulären Sitzungsturnus habe es zuletzt auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2007/2008 gegeben - davor infolge der Anschläge vom 11. September 2001. Hinzu komme, dass die US-Währungshüter ebenfalls zuletzt 2008 den Leitzins in einem Schritt um mehr als 25 Basispunkte verändert hätten. Als Begründung für den Schritt habe die FED angeführt, dass die US-Wirtschaft sich zwar weiterhin stabil präsentiere, die Bedrohung durch die Corona-Epidemie aber zugenommen habe. ...

