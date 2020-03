London (www.fondscheck.de) - Der auf ETFs und ETPs spezialisierte Anbieter WisdomTree bringt einen ETF auf den Markt, mit dem Investoren an der steigenden Nachfrage von Energiespeichertechnologien, insbesondere von Batterien, partizipieren können, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...