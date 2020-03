Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Coronavirus mit seinen Tücken hat Märkte, Politik und Wirtschaft voll im Griff, so die Deutsche Börse AG.ETF-Investoren würden mit deutlichen Abgaben insbesondere weltweit engagierter Portfolios reagieren. MSCI World-Tracker (ISIN IE00B0M62Q58/ WKN A0HGV0) führe Christian Dürr von der Commerzbank mit überdurchschnittlichen Abflüssen. Häufig gehandelt und in Summe leicht abgegeben würden DAX-Tracker (ISIN DE0005933931/ WKN 593393, ISIN DE000ETFL011/ ETFL01). Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Zu- und Abflüssen erkenne der Händler bei S&P 500-ETFs (ISIN IE00B5BMR087/ WKN A0YEDG). "Mit rund 130.000 ETF-Transaktionen erzielten wir vergangene Woche zahlenmäßig einen neuen Rekord." Das meiste habe sich in Trackers von Standardindices abgespielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...