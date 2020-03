Von Mauro Orru

MAILAND (Dow Jones)--Der Medienkonzern Mediaset hat im Streit mit Vivendi um die Gründung einer Dachgesellschaft in einem Punkt nachgegeben: Die Mediaset SpA kündigte an, einen bereits eingereichten Fusionsplan für die Gründung der paneuropäischen Holding Media for Europa (MFE) zurückzuziehen, nachdem die französische Vivendi mit einer neuen Klage gedroht hatte. Der Plan ist damit aber nicht vom Tisch, es soll ein neuer vorgelegt werden.

Der italienische Medienkonzern hatte den Fusionsplan am 5. Februar bei der niederländischen Handelskammer eingereicht. Dieser soll gemäß Vivendis Anwälten jedoch eine Ergänzung beinhalten, die den Aktionären der Mediaset SpA und der Mediaset Espana Comunicacion SA nicht zur Kenntnisnahme übermittelt worden sei.

Mediaset teilte mit, der Plan werde zurückgezogen, um jeden Anlass für weitere Gerichtsverfahren zu vermeiden. Der Konzern werde mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um einen neuen Fusionsplan vorzulegen.

In der geplanten niederländischen Holding MFE will Mediaset seine italienischen und spanischen Aktivitäten zusammenfassen. Die Vivendi SA, die knapp 20 Prozent an Mediaset hält, kritisiert, dass die Neuorganisation nur dem größten Aktionär des Konzerns, Fininvest, nutzen würde, hinter dem die Familie Berlusconi steht.

