Die "taz" ist am 1. März ebenfalls ganz begeistert von dieser Veranstaltung und schreibt: "In Kassel traf sich die Basis am Wochenende zur Strategiedebatte und diskutierte erneut, ob man denn überhaupt mit prokapitalistischen Grünen und der antisozialen SPD zusammen regieren wolle. Die Parteiführung hatte eingeladen, damit man mal in Ruhe miteinander ...

Den vollständigen Artikel lesen ...