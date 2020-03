Finanzinvestor Permira hat wenige Monate nach dem Teamviewer-Börsengang weitere Anteile an dem Softwarekonzern verkauft. Ausgerechnet das Coronavirus sorgt für Aufwind bei der Aktie. Wenige Monate nach dem erfolgreichen Börsengang des Softwarekonzerns hat Finanzinvestor Permira weitere Teamviewer-Anteile verkauft. Permira hatte über seine Tochter Tigerluxone zuletzt noch 62,5 Prozent an dem auf Fernwartungssoftware spezialisierten deutschen Unternehmen gehalten. Jetzt hat der Finanzinvestor 22 Millionen Aktien zum Preis von je 32 Euro platziert - und damit seinen Anteil an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...