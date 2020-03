ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik nach Viertquartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Kennziffern seien einen Tick besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ergebnisausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2020 habe die Konsensprognose hingegen knapp verfehlt./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000EVNK013

EVONIK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de