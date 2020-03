Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die langjährigen Metro-Aktionäre Beisheim Holding und Meridian Stiftung sind zwar bisher nicht von dem US-Food-Service-Unternehmen Sysco Corp. kontaktiert worden zu möglichen Plänen, Metro zu übernehmen, sie würden aber über ein mögliches Angebot nachdenken.

"Das ist spannend. Wir würden uns ein mögliches Angebot auf jeden Fall angucken und nicht sagen, dass wir auf keinen Fall verkaufen würden", sagte ein Sprecher für die beiden Stiftungen, die ihre Anteile gepoolt haben. "Das kommt auf die Konditionen an, man wird zumindest darüber nachdenken."

Aktuell wisse man allerdings von nichts. "Wir wissen nichts, wir sind nicht kontaktiert worden, aktuell entnehmen wir der Presse die Gerüchte, uns liegt kein Angebot vor", sagte der Sprecher.

Beisheim und Meridian sind nach dem tschechischen Investor EPGC die zweitgrößten Aktionäre bei Metro, sie halten zusammen laut Metro-Webseite 23,06 Prozent, EPGC hält 29,99 Prozent.

Beide Aktionäre hatten 2019 das Übernahmeangebot von EPGC abgelehnt.

Sprecher von EPGC waren nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreichbar. Ein Sprecher von Metro wollte den Bericht nicht kommentieren. Sprecher von Sysco waren auch nicht unmittelbar für eine Stellungnahme verfügbar.

Am Dienstag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Sysco in den vergangenen Wochen an Metro mit einem Übernahmevorschlag herangetreten sei. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium und könnten noch scheitern, schreibt Bloomberg unter Verweis auf informierte Kreise. Ein erster Kontakt habe bereits im vergangenen Jahr stattgefunden, heißt es in dem Bericht. Sowohl Sysco als auch Metro hätten gegenüber Bloomberg den Bericht nicht kommentieren wollen.

Die Metro-Aktie hatte nach dem Bericht bis Handelsschluss gut 19 Prozent zugelegt, am Mittwoch gab die Aktie die Gewinne teilweise wieder ab. Gegen 11:14 Uhr notierte die Aktie 1,9 Prozent im Minus bei 12,19 Euro, in der Spitze hatte sie um 8,6 Prozent verloren.

Sysco mit Sitz in Houston, Texas, gehört zu den größten Lebensmittellieferanten in den USA. Zu den Kunden gehören Restaurants, Gesundheitseinrichtungen und Kantinen.

Metro konzentriert sich nun nach dem Verkauf des Einzelhandelsgeschäfts der Real-Hypermärkte vollständig auf den Lebensmittelgroßhandel und fokussiert sich auf die Kundengruppen Hotels, Restaurants und Caterer.

