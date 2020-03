von Klaus Schachinger, Euro am SonntagProbleme in der Industrieversicherung konnte das Münchner DAX-Unternehmen dank des guten Ergebnisses etwa in der Lebensversicherung kompensieren. Die Sparte für Industriegroßkunden AGCS, die seit Längerem Verluste schreibt, stellte zusätzliche 600 Millionen Euro zurück. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...