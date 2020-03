Esens-Bensersiel (ots) - Mit einem in dieser Form wohl einzigartigen Urlaubsangebot lockt das Nordseeheilbad Esens-Bensersiel urlaubshungrige, erholungsbedürftige und umweltbewußte Menschen an die ostfriesische Nordseeküste. Mit dem Angebot Meergesund im Weltnaturerbe Wattenmeer bietet das Nordseeheilbad seinen Gästen einen Thalasso-Vitalis Urlaub auf aller höchstem Niveau an. Direkt am UNESCO Weltnaturerbe, dem Wattenmeer, finden die Urlauber so Zeit für Erholung, Gesundheit und ein rundum tolles Urlaubserlebnis, in dem sie spüren, atmen und die intensive Kraft des Meeres erleben!Alle Reisearrangements beinhalten bei eigener individueller Anreise den Aufenthalt in einem von vier modernen und erst Ende 2019 fertig gestellten Apartments, die in Kooperation mit der Klimapatenschaft Tourismus GmbH als nachhaltige Ferienunterkünfte zertifiziert wurden. Die Apartments befinden sich im Kur- und Therapiezentrum, das direkt an der Nordseetherme und nur etwa 500 Meter vom Nordseestrand entfernt liegt . Auf einer Fläche von 35 - 55 qm bieten die Apartments den Urlaubern ein stilvolles Ambiente, hell und modern eingerichtet und genug Raum für fantastische Nordseeträume. Separate Schlafzimmer mit Boxspringbetten, ausgestattete moderne Küchenzeilen und kostenfreies Wifi-Internet runden den Service in den Apartments ab. Ein besonderes Bonbon für Familien ist die kostenlose Unterbringung von bis zu zwei Kindern bis zum Alter von 13 Jahren bei Unterbringung im Apartment zusammen mit den Eltern. Der Klimaschutz ist generell ein wichtiges Thema bei den Ostfriesen, so werden zusätzlich auch alle mit der An- und Abreise der Urlauber mit dem Pkw oder der Bahn entstehenden Kohlendioxid (CO2) Emission kompensiert.Während des Aufenthalts an der ostfriesischen Nordseeküste kommen die Urlauber in den Genuss eines faszinierenden und abwechslungsreichen täglichen Programms, das Bestandteil jedes Arrangements ist. Am ersten Tag wird ein persönliches, tägliches Thalasso- und Vitalis-Programm durch ein kurzes Fitness-Screening mit einem Physiotherapeuten zusammengestellt. Der Experte geht dabei ganz auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste ein. Selbstverständlich beinhaltet eine Gesundheitskur immer alle wichtigen Thalasso-Elemente wie den Meeresboden, das Meerwasser und die Meerespflanzen, so kommen die Gäste in den Genuss eines wahren Kraftwerks für die eigene Gesundheit!Neben den täglichen Anwendungen bleibt allen Urlaubern auch genügend Zeit, Ostriesland mit seinen einzigartigen Natur- und Kulturschätzen zu entdecken oder auch einfach außergewöhnliche Augenblicke bei einem Tag am Meer, am herrlichen Nordsee-Sandstrand oder bei einem Spaziergang zu geniessen! Beim atmen der reinen Seeluft spüren die Nordseegäste das gesunde Reizklima, denn der hohe Salzgehalt der Luft stärkt die Atemwege! Spielt das Wetter einmal nicht wie gewünscht mit, dann genießt man einfach einen Kaffee im angeschlossenen Kunst Cafe & Bistro oder entdeckt das gut 1.300 qm große Thalasso-Spa mit Fitnessbereich oder man besucht die benachbarte Nordseetherme. Die neuen einwöchigen Pauschalreise-Arrangements werden ganzjährig angeboten. Sie beinhalten sieben Übernachtungen inkl. Frühstück und sind buchbar in der Nebensaison (01.10. bis zum 30.04. exkl. Ferientermine) zum Preis ab 789 Euro pro Person. In der Hauptsaison vom 01.05. bis zum 30.09. kosten die Pauschalen ab 989 Euro pro Person. In der Nebensaison gibt es zusätzlich Kurzreise-Arrangements mit drei und vier Nächten inkl. Frühstück ab 299 Euro pro Person. Mehr dazu im Internet: www.ostfrieslandurlaub.de (http://www.ostfrieslandurlaub.de)Pressekontakt:Stefan Trauernicht (Dipl. Oec.), Telefon (04921) 99 39 299eMail: team@t-n-t.detours'n Trends Touristik und Medien GmbH, Zwischen beiden Sielen 11,26721 EmdenDie tours'n trends Touristik GmbH ist autorisierter Reiseveranstalterder Touristik Information Esens-Bensersiel und bietet seinen Kundenals Special-Interest-Touroperator seit 1998 maßgeschneiderte Reisenfür exakt definierte Zielgruppen.Original-Content von: tours'n trends Touristik und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141921/4537597