Linz (www.anleihencheck.de) - Nach dem Zinsschritt der FED ist heute eine Zinssenkung durch die Bank of Canada sehr wahrscheinlich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins dürfte von derzeit 1,75% um 25 Basispunkte gesenkt werden, ein doppelter Schritt wie in den USA sei weniger wahrscheinlich, aber nicht komplett ausgeschlossen. Keine Senkung werde hingegen von der heutigen Sitzung der Polnischen Nationalbank erwartet - dort liege der Leitzins schon seit fünf Jahren am Allzeittief. (04.03.2020/alc/a/a) ...

