Fed senkt Leitzins um 0,5 Prozentpunkte Am 3. März 2020 hat die US-Zentralbank (Fed) überraschend den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 1,00 - 1,25 Prozentpunkte abgesenkt. Am vergangenen Freitag wurde zwar mittels einer Fed-Pressemitteilung schon eine künftig möglich Zinssenkung in Aussicht gestellt. Nun konnte es den US-Geldpolitikern aber wohl doch nicht schnell genug gehen. Der Auslöser für die Zinssenkung sind die Kursverluste an den Aktienmärkten: Die Kurse fielen, weil die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...