Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) werden häufig für die Kommunikation und Landwirtschaft verwendet, ihr Einsatz wird aufgrund ihrer geringen Größe und begrenzten Batteriekapazität jedoch erschwert. Ein multidisziplinäres Team der National Tsing Hua University unter der Leitung von Professor Tang Kea-tiong (Fachbereich Elektrotechnik) und Professor Lo Chung-chuan (Fachbereich Biowissenschaften) hat kürzlich einen Chip basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, der die Sehnerven der Fruchtfliege imitiert, sodass die Drohnen selbst im äußerst energiesparenden Modus Hindernissen automatisch ausweichen können.

