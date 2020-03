Hamburg (ots) - Fünf Tage nach seiner Veröffentlichung hat das Musikvideo für den deutschen ESC-Beitrag 2020 die Millionenmarke deutlich geknackt: Allein auf seinem eigenen Youtube-Kanal wurde das Video mit Ben Dolic und seinem Song "Violent Thing" bereits mehr als eine Million Mal aufgerufen. Dazu kommen die Menschen, die das Video auf dem Kanal des Eurovision Song Contests sehen wollten (mehr als 80.000 Aufrufe). Die Akustikversion aus der Sendung "Unser Lied für Rotterdam", in der Ben Dolic den Song nur vom Gitarristen Lars Cölln begleitet singt, kommt auf Youtube im Moment auf 104.000 Aufrufe.Thomas Schreiber, ARD Koordinator Unterhaltung: "Schön, dass unser geneinsames Musikvideo auf so großes Interesse stößt. Noch schöner, dass die internationalen Reaktionen durchweg so positiv und motivierend sind. Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck an der Inszenierung."Der 22-jährige Ben Dolic fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Rotterdam, nachdem er mit dem Song "Violent Thing" in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys überzeugt hatte: eine "Eurovisions-Jury" mit 100 ESC-Kennerinnen und -Kennern aus ganz Deutschland, die den internationalen Zuschauergeschmack abbilden, und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis. Der Song "Violent Thing" wurde vom österreichisch-bulgarischen Produzenten und Songwriter Boris Milanov und seinem Team geschrieben.Das Finale des Eurovision Song Contests findet am Sonnabend, 16. Mai, in Rotterdam statt. Zum ersten Mal kommentieren Peter Urban und Michael Schulte das ESC-Finale und die ESC-Halbfinale gemeinsam. Das Erste, ONE und eurovision.de übertragen das Finale live ab 21.00 Uhr. Die Halbfinale werden am 12. und 14. Mai live jeweils ab 21.00 Uhr auf ONE und eurovision.de gesendet.Mehr zum ESC gibt's unter www.eurovision.de. (http://www.eurovision.de.)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/4537640