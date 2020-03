DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.068,30 +2,38% -5,04% S&P-500-Future 3.069,25 +2,62% -5,08% Euro-Stoxx-50 3.427,22 +1,64% -8,49% Stoxx-50 3.174,01 +2,04% -6,73% DAX 12.170,16 +1,54% -8,14% FTSE 6.842,10 +1,84% -10,93% CAC 5.479,49 +1,60% -8,34% Nikkei-225 21.100,06 +0,08% -10,81% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,61 -0,13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,01 47,18 +1,8% 0,83 -20,5% Brent/ICE 52,58 51,86 +1,4% 0,72 -18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.644,69 1.640,75 +0,2% +3,94 +8,4% Silber (Spot) 17,25 17,25 0% 0 -3,4% Platin (Spot) 875,50 880,50 -0,6% -5,00 -9,3% Kupfer-Future 2,60 2,58 +0,8% +0,02 -7,1%

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Stützend wirkt nach der Enttäuschung am Vortag über die ausgebliebene konzertierte Aktion der Notenbanken die Hoffnung auf eine zusätzliche Fördermengensenkung durch die Opec und weitere Ölförderstaaten. Der Goldpreis kann die Vortagesgewinne behaupten, nachdem er den höchsten Tagesaufschlag seit Juni 2019 verzeichnet hatte. Sinkende Zinsen, eine steigende Inflation sowie die konjunkturelle Abschwächung steigerten die Attraktivität des Edelmetalls, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Doch rechnen Händler mit einem weiterhin hochvolatilen Verlauf, so dass die Eröffnungsgewinne auch schnell wieder Makulatur sein könnten. Die anhaltende Ausbreitung der Corona-Epidemie und erneut schwache chinesische Konjunkturdaten dürften das Sentiment belasten. Dagegen könnte der Sieg von Joe Biden beim "Super Tuesday" für eine leichte Beruhigung sorgen. Eine Kandidatur des linksgerichteten Bernie Sanders werde damit etwas unwahrscheinlicher, heißt es von Merck Finck. "Für die Märkte ist das gut, denn Sanders ist mit seinen wirtschaftsfeindlichen Ideen für die Märkte so etwas wie ein Schreckgespenst", heißt es. Die negativen konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Epidemie werden derzeit in den Daten aus China und Hongkong sichtbar. Der von Caixin ermittelte chinesische Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor war wie zuvor bereits veröffentlichte Pendants im Februar massiv eingebrochen auf ein Rekordtief. Auch in Hongkong fiel ein Einkaufsmanagerindex sehr stark zurück. Vor diesem Hintergrund wird auch genau auf die anstehenden US-Konjunkturdaten geschaut. Hier dürfte vor allem der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe im Februar im Fokus stehen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar könnte einen Fingerzeig für den am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht liefern.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +155.000 Stellen zuvor: +291.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 53,4 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 55,5 Punkte 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag im Plus. Die Wirkung der Leitzinssenkung von 50 Basispunkten durch die US-Notenbank war an der Wall Street am Vortag zunächst verpufft. Zahlreiche Strategen äußern sich skeptisch. Auch indiziert der Rendite-Rutsch der zehnjährigen US-Treasuries unter 1 Prozent, dass der Markt weitere Zinssenkungen einfordert. Die Konjunkturdaten geben derweil weiter Anlass zur Sorge. Der von Caixin und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Service-Sektor ist im Februar in China eingebrochen. Für Erleichterung sorgt derweil der "Super Tuesday" in den USA. Auch wenn noch nicht die Ergebnisse aller Bundesstaaten vorliegen, so hat Joe Biden gut abgeschnitten und damit zu Bernie Sanders aufgeschlossen. Ein Präsidentschaftswahlkampf zwischen dem sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnenden Sanders und Trump dürfte an der Wall Street gewisse Ängste auslösen. Mit Biden als Kandidat wird dagegen Trump als sicherer Sieger gesehen. Bayer gewinnen 3,8 Prozent. Sie profitieren von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Defensive und zinssensitive Werte wie Vonovia, Eon und Munich Re sind ebenfalls gesucht. Die 2019er Zahlen von Brenntag (plus 3,8 Prozent) sind nach Ansicht der DZ Bank ohne Überraschungen geblieben. Von leicht geschlagenen Erwartungen im vierten Quartal und einer breiten Prognosespanne für 2020 ist die Rede bei der Citigroup zu Evonik. Die Aktie legt um 4 Prozent zu. Eine Kapitalerhöhung bei Delivery Hero belastet leicht und lässt die Aktie nur um 0,2 Prozent nachgeben. Bei Teamviewer hat sich Permira von einem großen Paket verabschiedet, was die Aktien um 5,2 Prozent drückt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1139 -0,29% 1,1158 1,1154 -0,7% EUR/JPY 119,76 +0,04% 119,82 119,82 -1,8% EUR/CHF 1,0656 -0,24% 1,0681 1,0673 -1,8% EUR/GBP 0,8701 -0,20% 0,8707 0,8702 +2,8% USD/JPY 107,52 +0,33% 107,39 107,40 -1,2% GBP/USD 1,2806 -0,05% 1,2814 1,2817 -3,4% USD/CNH (Offshore) 6,9221 -0,40% 6,9345 6,9490 -0,6% Bitcoin BTC/USD 8.725,01 -0,56% 8.783,26 8.726,01 +21,0%

Der Euro verteidigt einen Teil der Vortagesgewinne und notiert über 1,11 Dollar seitwärts. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung in Folge eines schwächeren Dollars nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank bis knapp über das Niveau von 1,12 Dollar geklettert. Die Unicredit-Analysten trauen dem Euro bis Monatsende sogar den Sprung über die Marke von 1,13 Dollar zu. Nach der unerwarteten und aggressiven Zinsmaßnahme warte der Markt nun auf die Antwort anderer großer Notenbanken, insbesondere die EZB, die sich in der kommenden Woche wieder berate.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Angeführt vom klaren Tagesgewinner Seoul haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Mittwoch mehrheitlich mit kleinen Gewinnen geschlossen. Für Rückenwind in Südkorea, der Kospi schoss um 2,2 Prozent nach oben, sorgte ein Ausgabenprogramm der Regierung über 10 Milliarden Dollar mit dem Ziel, die negativen Folgen der neben China besonders in Südkorea stark grassierenden Virusepidemie zu dämpfen. Dass am Vortag die US-Notenbank mit dem gleichen Ziel den Leitzins um einen halben Punkte senkte, rief insgesamt aber in der Region keine Euphorie hervor, nachdem bereits an der Wall Street die Kurse danach sogar deutlicher gefallen waren. Die normalerweise von den Aktienmärkten positiv aufgenommene Zinssenkung wurde zum einen als eher beunruhigendes Signal gewertet, was die Tragweite der Coronavirus-Epidemie betrifft, zum anderen gibt es Zweifel an der Wirksamkeit von Zinssenkungen. Schließlich habe man es mit einer Verbrauchervertrauenskrise zu tun und Produktionsprozesse wie Lieferketten blieben trotz der Zinssenkung stark beeinträchtigt. Etwas gebremst wurde die Stimmung daneben vom von Caixin ermittelten chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Er war wie zuvor bereits veröffentlichte Pendants im Februar massiv eingebrochen auf ein Rekordtief. Auch in Hongkong fiel ein am Mittwoch veröffentlichter Einkaufsmanagerindex sehr stark zurück.

CREDIT

Deutlich eingeengt haben sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen aus Europa. Die Zinssenkung der US-Notenbank dokumentiert zumindest, dass die Notenbanken jederzeit zum Eingreifen bereitstehen, falls der Virusausbruch die Wirtschaft weiter belasten sollte. Viele Analysten kritisieren den Schritt aber. Kreditstratege Suki Mann meint, die Fed habe damit sogar "eine Kugel verschwendet". Denn Zinssenkungen würden keinen Virus heilen. Dennoch würden Investoren nun versuchen, der Zinskurve vorauszueilen, und würden in den Markt hineinkaufen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Börse legt Nachhaltigkeitsindex DAX 50 ESG auf

Die Deutsche Börse hat einen Nachhaltigkeitsindex aufgelegt. Der DAX 50 ESG berücksichtige Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, (ESG - Environmental, Social, Governance) und bilde die Top-50-Unternehmen basierend auf ESG-Performance, Börsenwert und -umsatz ab, teilte der Börsenbetreiber am Mittwoch mit.

Dialog Semiconductor mit Gewinneinbruch und vorsichtigem Ausblick

Dialog Semiconductor hat im vierten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der Apple-Zulieferer mitteilte, sackte das bereinigte EBIT um 12 Prozent auf 91 Millionen US-Dollar ab. Das bereinigte Nettoergebnis sank um ein Zehntel auf 75 Millionen Dollar. Der Umsatz gab wie bereits bekannt um 12 Prozent auf 381 Millionen Dollar nach. Dialog hatte bereits Mitte Januar den Umsatz für das abgelaufene Jahr mitgeteilt.

Dt. Pfandbriefbank mit stabilem Gewinn - Dividende gesenkt

Die PBB Deutsche Pfandbriefbank hat 2019 unter dem Strich einen gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gewinn nach Steuern erzielt und das Vorsteuerergebnis trotz eines herausfordernden Umfelds leicht gesteigert. Netto wurden die Markterwartungen übertroffen, vor Steuern dagegen nicht ganz erfüllt. Die Aktionäre sollen im Einklang mit der Dividendenpolitik des Unternehmens eine um 10 Prozent niedrigere Dividende von 0,90 (Vorjahr: 1,00) Euro erhalten.

Knorr-Bremse holt Frank Markus Weber als neuen Finanzvorstand

Neuer Finanzchef bei Knorr-Bremse soll Frank Markus Weber werden. Der Aufsichtsrat des Bremsenspezialisten berief den 50-jährigen Manager, der in verschiedenen Positionen bei Daimler tätig war, zum 1. August als Nachfolger für Ralph Heuwing, der im November seinen Rückzug per Ende April angekündigt hatte. In der Zwischenzeit wird Vorstandschef Bernd Eulitz die Verantwortung für die Finanzen übernehmen, wie es in einer Mitteilung des Münchner Unternehmens heißt.

Metro-Aktionäre Beisheim/Meridian würden mögliches Sysco-Angebot ansehen

Die langjährigen Metro-Aktionäre Beisheim Holding und Meridian Stiftung sind zwar bisher nicht von dem US-Food-Service-Unternehmen Sysco Corp. kontaktiert worden zu möglichen Plänen, Metro zu übernehmen, sie würden aber über ein mögliches Angebot nachdenken.

S&P stellt beesseres Rating für Thyssenkrupp in Aussicht

Die Ratingagentur S&P Global Ratings reagiert mit einem auf "positiv" veränderten Ausblick auf den Verkauf des Aufzugsgeschäfts von Thyssenkrupp. Sollte die Transaktion wie geplant umgesetzt werden, Thyssenkrupp wie vereinbart 17,2 Milliarden Euro zufließen, die Situation beim Free Cashflow sich verbessern und Klarheit über Strategie und Kapitalallokation herrschen, sei eine Höhereinstufung der Bonität innerhalb von 6 bis 12 Monaten wahrscheinlich, hieß es zur Begründung.

Baywa steigert operatives Ergebnis und erhöht Dividende

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Baywa hat 2019 nach vorläufigen Zahlen operativ deutlich mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Die Aktionäre sollen eine um 0,05 Euro erhöhte Dividende von 0,95 Euro je Aktie erhalten.

United-Internet-Chef Dommermuth beteiligt sich am BVB

Der Unternehmer Ralph Dommermuth hat sich an dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund beteiligt. Die Investmentgesellschaft des CEO von United Internet hielt am 2. März knapp über 5 Prozent an der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht.

Helma Eigenheimbau will Ergebnis auch 2020 zweistellig steigern

Die Helma Eigenheimbau AG hat von der starken Baukonjunktur profitiert und den Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr deutlich erhöht. Vor Steuern verdiente der Baudienstleister und Bauträger nach vorläufigen 2019er Zahlen 23,6 Millionen Euro, 11,3 Prozent mehr als im Vorjahr und damit einen neuen Rekordwert. Helma erreichte damit das untere Ende der selbst gesteckten Prognosespanne.

Asklepios und Münch sichern sich Mehrheit bei Rhön-Klinikum

Dem Eigentümer des Hamburger Klinikbetreibers Asklepios und dem Gründer der Rhön-Klinikum AG ist die Mehrheit am Wettbewerber aus Bad Neustadt an der Saale schon vor dem Start des formalen Übernahmeangebotes sicher. Asklepios Kliniken erwarb bereits vorab ein weiteres 1,08-prozentiges Rhön-Klinikum-Aktienpaket, wie es in einer Mitteilung von Asklepios heißt. Damit sei eine Stimmrechtsmehrheit von knapp über 50 Prozent bereits sicher.

Andritz verdient deutlich weniger und senkt Dividende

Der Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat 2019 deutlich weniger verdient. Belastet wurde das Konzernergebnis vor allem von Maßnahmen zur Restrukturierung des Bereichs Metals Forming. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie erhalten und damit deutlich weniger als im Vorjahr mit 1,55 Euro je Aktie.

Mediaset zieht im Streit mit Vivendi Fusionsantrag vorerst zurück

Der Medienkonzern Mediaset hat im Streit mit Vivendi um die Gründung einer Dachgesellschaft in einem Punkt nachgegeben: Die Mediaset SpA kündigte an, einen bereits eingereichten Fusionsplan für die Gründung der paneuropäischen Holding Media for Europa (MFE) zurückzuziehen, nachdem die französische Vivendi mit einer neuen Klage gedroht hatte. Der Plan ist damit aber nicht vom Tisch, es soll ein neuer vorgelegt werden.

Amazon-Mitarbeiter in den USA mit Coronavirus-Infektion in Quarantäne

Ein Mitarbeiter des US-Internetkonzerns Amazon ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Betroffene werde unterstützt und sei in Quarantäne, teilte Amazon am Dienstag (Ortszeit) auf Anfrage mit. In einer Mitteilung an die Belegschaft gab das Unternehmen an, dass der Beschäftigte sich in der vergangenen Woche unwohl gefühlt habe und daraufhin zu Hause geblieben sei, wie die Seattle Times und der Sender CNBC berichteten.

Pharmakonzern Takeda entwickelt Mittel gegen Coronavirus

Takeda Pharmaceutical arbeitet an der Entwicklung eines Medikaments gegen das Coronavirus. Gesucht werde ein Mittel, mit dem sich Menschen behandeln lassen, die sich entweder bereits mit dem Coronavirus infiziert haben oder ein hohes Risiko haben, dies zu tun, teilte der japanische Pharmakonzern mit.

