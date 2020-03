Gestern Mittag berichteten in unserer Mittagsbörse noch über "Signale aus den USA über mögliche geldpolitische Maßnahmen", hätten aber niemals damit gerechnet, dass das so schnell Realität wird. Denn gestern Nachmittag bereits hat die US-Notenbank FED überraschend den Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt, um so ein Risiko für die Wirtschaftsaktivitäten von US-Unternehmen abzumildern. Der Dow Jones sprang daraufhin kurzfristig um mehr als 600 Punkte bis über die Marke von 27.000 Punkte..

