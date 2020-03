Laut Falah Al Ahbabi spielt Abu Dhabi Ports bei der Digitalisierung des Seeverkehrs der Region eine Vorreiterrolle

Abu Dhabi Ports hat heute eine Zusammenarbeit mit Robert Allan Ltd., einem global tätigen kommerziellen Schiffsbauer und Anbieter von Schleppschiffen, angekündigt, um die ersten völlig unbemannten autonomen kommerziellen Schleppschiffe der Welt zu entwickeln.

Capt. Maktoum Al Houqani, Chief Corporate Authority Officer, Abu Dhabi Ports, and Mike Fitzpatrick, President and CEO of Robert Allan Ltd. sign the landmark agreement, in the presence of H.E. Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi, Minister of Infrastructure Development, Cabinet Member, and Chairman of Federal Transport Authority Land and Maritime, at the International Maritime Organization gathering in London. (Photo AETOSWire)