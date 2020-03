NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Brenntag haben am Mittwoch nach vorgelegten Jahreszahlen zu den größten Gewinnern im MDax gezählt. Am frühen Nachmittag gewannen die Papiere des Chemikalienhändlers 4,49 Prozent auf 42,84 Euro. Einen Teil ihrer deutlichen Verluste aus der vergangenen Woche machen sie damit bereits wieder wett. Ende Februar war die Aktie wegen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus abgesackt. Im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt hatte sie innerhalb von sieben Handelstagen etwas mehr als ein Fünftel verloren.



Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan lobte nun vor allem den starken freien Barmittelfluss, der eine wichtige Kenngröße für potenzielle Dividenden ist. Der Mittelzufluss im vierten Quartal sei im Jahresvergleich um fast 41 Prozent und damit stärker als von ihm erwartet gestiegen. Grund dafür ist seines Erachtens eine bessere Betriebskapital-Entwicklung, die das schwache Preisumfeld für Chemikalien widerspiegele./ck/jha/



