Eine Umsatzwarnung und die allgemeinen Marktturbulenzen wegen des Coronavirus haben der Aktie von Paypal in der Vorwoche empfindliche Verluste eingebrockt. Nur um Haaresbreite ist sie dabei am Stoppkurs des AKTIONÄR vorbeigeschrammt. Inzwischen geht es mit dem Kurs aber schon wieder aufwärts. Am 19. Februar hat die Paypal-Aktie die dynamische Aufwärtsbewegung mit einem neuen Allzeithoch bei 124,45 Dollar gekrönt. Die erhofften Anschlussgewinne nach diesem Kaufsignal hat die Corona-Panik jedoch vereitelt. ...

