EUR/JPY scheiterte am Dienstag am Anstieg über 121,00 - Unmittelbar darüber befindet sich das Monatshoch in der Nähe der 121,50 - Der EUR/JPY wird in einer schmalen Range unter 120,00 gehandelt, womit er sich im Einklang mit dem Rest der globalen Finanzmärkte bewegt. Die 120,30 bleibt ein wichtiges Niveau, da sich hier der 200-Tage-SMA befindet. ...

