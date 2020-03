Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Lissabon/Paris/Zürich (pta044/04.03.2020/14:00) - Die börsennotierte Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A. mit Sitz in Lissabon (ISIN: PTGVE1AE0009, Kürzel: MLGEQ) hat ihre Beteiligung an der Schweizer SP Group (Europe) AG auf 42,3% erhöht und damit die faktische Kontrollmehrheit an der Gesellschaft übernommen. Die SP Group ist eine Investment Boutique mit Zugang zu Vermögensverwaltern, Investoren und Partnern aus der Industrie.



Für Nikola Trajanov, Verwaltungsratspräsident der Gentlemen's Equity S.A., passt die Mehrheitsbeteiligung strategisch hervorragend zum Wachstum der Gentlemen's Equity S.A. "Mit diesem Engagement können Synergien im Management beider Gesellschaften genutzt werden, was nicht zuletzt den Aktionären zugutekommt", erklärt Trajanov.



Christopher Grunder, Gründer und vormaliger Mehrheitsaktionär der SP Group (Europe) AG, begrüsst die Mehrheitsbeteiligung, da sie der SPG nicht nur eine kreative Neuausrichtung gibt, sondern auch den Zugang zum internationalen Kapitalmarkt ermöglichen wird. "Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit. Wir haben spannende Projekte in der Pipeline."



Über die SP Group (Europe) AG



Die SP Group (Europe) AG ist eine Schweizer Investment Boutique, die vor allem Startups, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu finanzstarken Vermögensverwaltern, Investoren und Partnern aus der Industrie ermöglicht. Das Anlage-Portfolio umfasst Immobilieninvestments ebenso wie Fintechs, Healthcare, Lifestyle und Hospitality Services sowie IT- und Medienunternehmen. https://www.sp-groupag.ch



Über Gentlemen's Equity S.A.



Die Gentlemen's Equity SA ist eine multinationale Investmentholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Entertainment sowie im Luxury-Umfeld. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer Erfolg versprechenden Markteinführung stehen. http://www.gentlemensequity.com



