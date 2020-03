54 Fälle sind vom Referenzlabor in Genf bestätigt worden, weitere 39 Tests sind von einem Erstlabor für positiv befunden worden. "Bern - In der Schweiz sind in der Zwischenzeit fast hundert Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. 54 Fälle seien vom Referenzlabor in Genf bestätigt worden, weitere 39 Tests seien von einem Erstlabor für positiv befunden worden. ...

