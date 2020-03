Von Thomas Gryta

NEW YORK (Dow Jones)--Das Coronavirus wird den Free Cashflow von General Electric im ersten Quartal um 300 bis 500 Millionen US-Dollar schmälern, schätzt der US-Großkonzern, hält aber an seiner Jahresprognose für die Kennziffer fest. Das Industriegeschäft soll nach wie vor Mittelzuflüsse zwischen 2 und 4 Milliarden Dollar in die Kassen des Unternehmens spülen. Cashflow ist das Geld, das nach Begleichung von Rechnungen und Investitionen in der Kasse eines Unternehmens verbleibt.

Das Industriekonglomerat veranstaltet am Mittwoch ein Investorentreffen, wo die Details zu den Prognosen von den Chefs der einzelnen Geschäftsbereiche vorgestellt werden. Im Konzern hat GE für 2020 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 50 und 60 Cent in Aussicht gestellt und erklärt, dass mögliche Folgen der Coronavirus-Epidemie über das erste Quartal hinaus in dieser Prognose nicht enthalten sind.

Der Ausblick von GE unterstellt, dass der aus Sicherheitsgründen gestoppte Betrieb der Boeing 737 Max zur Jahresmitte ein Ende hat. GE produziert die Turbinen für das gefragte Verkehrsflugzeug in einem Joint Venture mit dem französischen Hersteller Safran und hat kürzlich gewarnt, der Stopp in der Flugzeugproduktion könne sich in einem schwächeren Cashflow niederschlagen. Flugzeughersteller Boeing hat jedoch kürzlich versichert, man werde für alle ausgelieferten Flugzeugtriebwerke bezahlen.

Mit Blick auf das Cronavirus erklärte GE, bis auf zwei Fabriken hätten alle in China ihre Produktion wieder angefahren, allerdings mit reduzierter Kapazität. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.000 Menschen in China.

Im Übrigen sei es aber "zu früh, etwaige Folgen des Virus auf das Jahresergebnis abzuschätzen." Der Flugverkehr mit GE-Triebwerke in China sei seit Ende Januar um 60 Prozent zurückgegangen. Das Unternehmen verfolge täglich, wie sich die Nachfrage und die Situation seiner Lieferanten entwickle.

