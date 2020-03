Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. München (pts047/04.03.2020/14:45) - Am 10. und 11. März 2020 findet die Content-Marketing-Messe CMCX (Content Marketing Conference & Expo) auf dem Gelände der Messe München statt. Erwartet werden über 7.000 Besucher und über 100 Aussteller und Speaker auf der führenden Plattform für Content-Marketing in Deutschland und Europa. Der Würzburger Fachkommunikationsdienstleister Vogel Communications Group wird an dem gemeinsamen Stand (Stand CX-26) mit dem zugehörigen Fachmedium "marconomy" auf der CMCX das Thema B2B Marketing in den Fokus rücken. "marconomy" ist offizieller Partner des Specials "B2B Content-Marketing".



In dieser Rolle begleitet "marconomy" in diesem Jahr erstmals eine Guided Tour mit B2B-Fokus. Gemeinsam mit interessierten Teilnehmern werden die für B2B Marketer relevanten Aussteller in der Expo besucht. Im Themenspecial "B2B Content Marketing" am 11. März gibt "marconomy" gemeinsam mit Kommunikations-Verantwortlichen aus B2B-Unternehmen Einblicke in erfolgreiche Content-Marketing-Strategien. Sprechen wird beispielsweise Daniel Brandt, Spokesman & brand lead bei "Horsch" zum Thema "mit maximaler Emotion und Wucht im B2B Marketing gewinnen".



Zudem gibt es am Messestand weitere Möglichkeiten zum Know-how-Austausch sowie zum Networking.



Sie finden den Messestand der Vogel Communications Group und "marconomy" in Halle C6, Stand CX-26.



Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation.



