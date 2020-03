WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft der USA hat im Februar mehr Stellen geschaffen als erwartet. Es kamen 183 000 Arbeitsplätze hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit 170 000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Aufbau im Vormonat von 291 000 auf 209 000 Stellen revidiert.



Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf dem Programm. Die Zahlen vom Dienstleister ADP gelten an den Märkten als Hinweisgeber für die offiziellen Zahlen./bgf/jsl/mis

