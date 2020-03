Zwei Spoiler: - im nächsten Börse Social Magazine werde ich über die Österreichische Staatsdruckerei berichten. Die Meldung vom Ende der Börsenotiz kam zufällig just zu einem Zeitpunkt, dem ich in anderer Sache, Stichwort "SportWoche", das Unternehmen besucht hatte. - nächste Woche im gabb werden wir das nächste Friendly Takeover haben: Und zwar wird der Geschäftsführer eines erfolgreichen österreichischen Mediums u.a. über folgendes schreiben: " ... werde es so anlegen, dass es ums Thema Change geht, dass die stetige Veränderung (Disruption) und Anpassung an den Markt den Wert (Umsatz, EBT) steigen lässt. Das ist die Basis unternehmerischen Erfolgs, also die Überwindung von Verharrungskräften. Auch in ...

