Ort des Tages: wikifolio Financial Technologies AG. wikifilio.com ist die führende europäische Online-Plattform für transparente Handelsideen von privaten Tradern, professionellen Vermögensverwaltern und renommierten Finanzmedien. Als einziger Social-Trading Anbieter ermöglicht wikifolio.com Kapitalanlegern, über börsengehandelte Finanzprodukte an der Wertentwicklung veröffentlichter Musterdepots zu partizipieren. Trader veröffentlichen und betreuen ihre Handelsideen in Musterdepots, die "wikifolios" genannt werden. In den wikifolios sind das aktuelle Portfolio, alle Trades und Kommentare des Traders transparent und kostenlos für jeden einsehbar. Findet ein wikifolio genügend Unterstützer, kann auf seiner Basis ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...