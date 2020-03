Andritz verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 6.673,9 Mio. Euro, was einem Anstieg von 10,7 Prozent und einen neuen Rekordwert entspricht. Das Servicegeschäft der Gruppe habe sich weiter sehr erfreulich entwickelt und stieg - auch durch die Akquisition von Xerium Technologies im Oktober 2018 - auf 40 Prozent des Gesamtumsatzes (2018: 36%). Rückläufig sind hingegen die Ergebniszahlen der Gruppe. Grund dafür seien die erforderlichen Maßnahmen für die Restrukturierung des Bereichs Metals Forming (Schuler), wie Andritz mitteilt. Die Höhe der Vorsorgen für kapazitive Anpassungen lag in 2019 bei 113 Mio. Euro, der Großteil davon betrifft den Metals-Bereich. Aufgrund dieser Effekte verringerte sich ...

