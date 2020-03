Mainz (ots) - Wie gut Hilfsorganisationen, Krankenhäuser und Gesundheitsämter auf das Corona-Virus vorbereitet und entsprechend ausgestattet sind, darüber berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 5. März 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Leergefegte Regale durch Hamsterkäufe, reger Schwarzhandel mit Atemmasken - die Corona-Angst zeigt Spuren. Doch wie berechtigt sind diese Ängste? Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) versichert, das Land sei im Falle vermehrter Krankheitsausbrüche gut gerüstet. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" hat sich auf Spurensuche im Land gemacht: Wie gut sind Hilfsorganisationen, Krankenhäuser und Gesundheitsämter ausgestattet, und was konkret bedeutet es eigentlich für Betroffene, unter Quarantäne gestellt zu werden?Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Streit um LKW-Lärm - Anwohner*innen kämpfen für Umgehungsstraße- "Zur Sache will's wissen": Der neue PoliTrend - Wie ist diepolitische Stimmung im Land?Dazu im Studio: Studioexpertin: Prof. Andrea Römmele,Politikwissenschaftlerin- Künftig nur noch eine Versicherung für alle - Steht die privateKrankenversicherung vor dem Aus?Dazu im Studio: Prof. Christian Hagist, Wissenschaftliche Hochschulefür Unternehmensführung- "Zur Sache PIN": Ist die private Krankenversicherung nochzeitgemäß?- "Zur Sache hilft" - Als Kassenpatientin benachteiligt?- Untragbare Arbeitsbedingungen - Warum kaum noch jemand Busfahrer*inwerden will "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ (http://www.ardmediathek.de/swr/) und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4537883